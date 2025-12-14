El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde.

El cielo estará predominantemente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A partir de las 12:00 horas, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente entre las 13:00 y las 16:00 horas. A pesar de esta variación en la cobertura nubosa, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad. Las condiciones de viento serán notables, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h desde el este en las horas centrales del día. Este viento podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y agradables en el entorno natural de Pozoblanco. La salida del sol se producirá a las 08:28 horas, mientras que el ocaso será a las 17:59 horas, brindando un día relativamente corto, típico de esta época del año.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo fresco y la buena visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.