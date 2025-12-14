El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con un máximo que podría llegar a los 20 grados durante la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 50% y el 75%, lo que podría generar una sensación de calidez moderada. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

El viento, que soplará desde el noreste, alcanzará velocidades de hasta 26 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, se prevé que en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, la velocidad del viento disminuya, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:03. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre y el disfrute de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.