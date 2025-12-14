El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se alternen momentos de cielo poco nuboso y algunos intervalos nubosos. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 47% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que podría contribuir a una sensación térmica más agradable durante las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se experimentarán en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de una tarde más tranquila.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esto, es poco probable que se materialicen, por lo que los planes al aire libre no deberían verse afectados.

El orto se producirá a las 08:29 y el ocaso a las 18:07, lo que proporciona un día con aproximadamente 9 horas y 38 minutos de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables. En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.