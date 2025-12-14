El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, aunque la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados .

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 54%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. La combinación de temperatura y humedad podría resultar en un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de algunas ráfagas de viento.

El viento, que soplará principalmente del este y noreste, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 20:00 y 21:00 horas, cuando se espera que el viento sople a 35 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un bajo riesgo a lo largo del día, con un 20% de posibilidad de lluvia en la mañana y un 5% en la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta, alcanzando un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience de manera tranquila, es recomendable estar preparado para posibles chubascos o tormentas eléctricas en la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un cielo nublado, podría ofrecer momentos de claridad y temperaturas agradables. A medida que caiga la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, por lo que se aconseja llevar abrigo si se planea salir. En resumen, el tiempo en Osuna hoy será variado, con un inicio fresco y la posibilidad de tormentas por la tarde, lo que invita a disfrutar del día con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.