El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente fresco por la mañana, ideal para actividades al aire libre, y más cálido durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que rondarán entre el 55% y el 89% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que la humedad disminuya ligeramente hacia la tarde. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad controlada hará que el tiempo sea bastante cómodo para los habitantes y visitantes de Morón.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 13 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que las ráfagas podrían ser más fuertes en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y un 5% en la tarde. Esto sugiere que no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La posibilidad de tormentas también es mínima, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable.

A medida que se acerque la noche, los cielos continuarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:05. La temperatura comenzará a descender, alcanzando valores cercanos a los 14 grados , lo que hará que la noche sea fresca y agradable. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con condiciones mayormente soleadas y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.