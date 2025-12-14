El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Montilla se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con algunas nubes que comenzarán a aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 81% al final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante la jornada. Sin embargo, existe una probabilidad del 55% de que se registren lluvias escasas entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con un total de 0.1 mm. Por la noche, la probabilidad de lluvia disminuye, y se espera que el cielo permanezca mayormente despejado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:01 horas. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. En resumen, el día se presenta como una jornada agradable y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de algunas nubes y un ligero viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.