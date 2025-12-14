El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un leve aumento que podría llevarlas hasta los 19 grados en las horas centrales. La sensación térmica será cómoda, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde. La humedad relativa se situará en torno al 70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 9 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 37 km/h, por lo que es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. La combinación de un cielo claro y temperaturas moderadas hará que la noche sea propicia para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.