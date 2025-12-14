El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El 14 de diciembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante las primeras horas, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos del este, que alcanzarán velocidades de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es. La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescura.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas y un incremento en la nubosidad. A partir de las 14:00 horas, se prevé que el cielo se torne más cubierto, con un 16% de probabilidad de precipitación, aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la nubosidad podría restar algo de calidez al sol.

En la tarde-noche, la situación meteorológica se mantendrá estable, con cielos mayormente cubiertos y temperaturas que comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 12 grados hacia las 18:00 horas. La probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas de la tarde, lo que sugiere que, en general, el día transcurrirá sin incidentes climáticos significativos.

La noche se presentará con cielos despejados a poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para paseos nocturnos. La temperatura descenderá a 9 grados hacia la medianoche, y la humedad relativa aumentará, alcanzando un 79%. En resumen, Martos experimentará un día variado, con un inicio soleado que dará paso a un cielo más cubierto, pero sin previsión de lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre con precaución ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.