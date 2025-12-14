El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Marchena se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 5% en la mañana y un 20% en la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 31 km/h. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían cubrir parcialmente el sol. Sin embargo, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 18 grados a las 16:00 horas. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que la posibilidad de un aguacero es mínima.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se despejará en gran medida, permitiendo que los residentes de Marchena disfruten de una noche tranquila y fresca. La salida del sol mañana será a las 08:27, lo que promete un nuevo día con un tiempo similar.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente fresco y variable, con temperaturas agradables durante el día y un cielo que alternará entre nubes y claros. La baja probabilidad de precipitación y el viento moderado harán que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.