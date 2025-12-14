El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 51% a 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort, aunque se prevé que aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 67% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 36 km/h. Estas condiciones pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 10% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y 01:00 horas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas actuales no sugieren que se produzcan lluvias significativas, por lo que es poco probable que afecten las actividades programadas.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 18:07, el cielo comenzará a despejarse aún más, permitiendo que las estrellas sean visibles en la noche. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y templado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.