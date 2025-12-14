El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo hasta un 50% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, pero es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un ligero aumento al 5% en la tarde, aunque esto no debería afectar la planificación de actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando de poco nuboso a un estado más nuboso, aunque sin llegar a ser completamente cubierto. Esto puede ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 18:06, momento en el que los colores del cielo pueden ser especialmente hermosos.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y templado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.