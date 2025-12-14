El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Lucena se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes que se irán haciendo más frecuentes. La temperatura oscilará entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en la tarde, con un 65% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros. La probabilidad de tormentas también se incrementa en este mismo intervalo, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia en la tarde.

En resumen, Lucena experimentará un día variable, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.