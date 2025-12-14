El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día completamente seco, lo que es un alivio para aquellos que planean salir o realizar actividades en el exterior.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes se encuentren al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si están en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 13 grados al caer el sol, alrededor de las 18:04. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y la baja probabilidad de tormentas contribuyen a un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida cotidiana en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.