El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad que se intensificará hacia la noche. Se prevé que el cielo esté cubierto en su mayoría, especialmente entre las 16:00 y las 22:00 horas, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, aunque hay probabilidades de chubascos ligeros en la tarde y la noche, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas. Las probabilidades de precipitación son bajas, con un 5% de posibilidad de que se registren lluvias en esos periodos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles sorpresas meteorológicas.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 45 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La salida del sol se producirá a las 08:22 y el ocaso será a las 17:55, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que las noches sean especialmente frías, por lo que se recomienda a los residentes de Linares que se preparen para un descenso en las temperaturas al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del este aportará un toque de frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.