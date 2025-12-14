El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un ligero aumento que podría llevarlas hasta los 19 grados en su punto máximo. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa, que se sitúa en torno al 66% en las horas centrales del día, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas de la tarde. Esta brisa será más notable en las primeras horas del día, con ráfagas que alcanzarán hasta los 30 km/h, pero se espera que disminuya a medida que avance la jornada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una visita a la playa, donde la temperatura y la brisa marina ofrecerán un ambiente placentero.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:12. La noche se presentará fresca, con una humedad que aumentará, alcanzando el 91% hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Lepe se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.