El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja proporcionará un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una probabilidad del 5% de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque esto no debería afectar significativamente la jornada.

La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que promete ser mayormente soleado y agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, Lebrija disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.