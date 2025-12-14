El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y para el mediodía, se prevé un cielo cubierto que persistirá durante gran parte de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 11 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 10 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando hasta un 79% en las horas más húmedas del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable que quienes salgan a la calle lleven ropa adecuada para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco en general, con un 10% de probabilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana y una disminución a un 0% en la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos ligeros, especialmente en la mañana, aunque no se anticipa que sean significativos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será fresco y mayormente cubierto, con temperaturas estables y una baja probabilidad de precipitaciones. Se aconseja a los ciudadanos prepararse para un día de invierno típico, con la posibilidad de disfrutar de algunas horas de sol antes de que las nubes cubran completamente el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.