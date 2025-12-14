El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados en la tarde.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% a medianoche y disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que la temperatura aumente, la humedad también disminuirá, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 11:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

La salida del sol está programada para las 08:29 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 18:07 horas, brindando un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una jornada agradable, con temperaturas suaves, cielos despejados y un viento moderado, lo que la convierte en una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y realizar actividades en la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.