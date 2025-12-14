El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando, alcanzando los 10 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a recuperarse hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 63% y alcanzando un 81% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda. A partir de las 11:00, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 15 grados a las 12:00 y 17 grados a la 13:00, con un pico de 19 grados a las 14:00 y 15:00.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 33 km/h a las 12:00. Esta brisa moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el viento se mantenga constante, se espera que la temperatura se sienta más agradable durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se anticipa un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 25% de probabilidad entre las 13:00 y 19:00, y un 35% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará soleado, podrían desarrollarse algunas nubes y posiblemente tormentas en la tarde y noche.

El ocaso se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco y despejado, podría dar paso a un ambiente más variable hacia la noche. Los residentes de Écija deben estar atentos a los cambios en el tiempo y prepararse para posibles tormentas al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.