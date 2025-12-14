El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

Hoy, 14 de diciembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos de sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , creando un ambiente fresco pero cómodo para iniciar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 62%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 20 grados. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 51% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más seco.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 17 y 25 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Por la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque no se anticipan condiciones severas.

En resumen, el día en Coria del Río se perfila como mayormente soleado y agradable, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados y un viento moderado del noreste. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de hoy un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. A medida que el sol se ponga a las 18:07, la temperatura comenzará a descender, pero la jornada se cerrará con un ambiente tranquilo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.