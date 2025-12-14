El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 49% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 34 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango que podría llegar a los 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una leve posibilidad de intervalos nubosos, aunque sin riesgo de tormentas. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en la mayoría de los periodos, con un ligero aumento al 10% en las horas de la tarde, pero sin indicios de que esto se materialice en forma de lluvia.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y templado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas agradables, junto con la ausencia de lluvias y un viento moderado, harán de este un día propicio para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.