El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se experimentará una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es un alivio para quienes planean salir.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima velocidad en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que contribuye a un pronóstico favorable para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse ligeramente, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día ideal para salir y disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.