El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en la tarde, proporcionando un ambiente más cálido y agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán alrededor de las 11 de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que será refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer hacia el final del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:12, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.