El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 28 km/h. Durante las primeras horas, el viento alcanzará su máxima velocidad de 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A partir de la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se anticipa la llegada de algunas nubes altas hacia la noche. Sin embargo, estas no afectarán la claridad del cielo ni la temperatura, que se mantendrá en torno a los 15 grados al caer la tarde. La puesta de sol se producirá a las 18:05, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar sin la preocupación de la lluvia.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.