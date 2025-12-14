El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo de la mañana, se espera que la humedad relativa se mantenga en torno al 63%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% por la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas de mayor actividad. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero aún así se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

En cuanto a la nubosidad, aunque el día comenzará despejado, se anticipa un aumento en la presencia de nubes altas hacia la tarde, lo que podría dar un aspecto más cubierto al cielo, aunque sin afectar la visibilidad ni provocar lluvias. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados hacia la medianoche, con una sensación de frescura que invitará a abrigarse un poco más.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento que, aunque fresco, no será incómodo. Es un buen día para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.