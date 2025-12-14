El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11°C, con una humedad relativa del 65%, lo que proporciona una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avanza la mañana, el cielo seguirá despejado hasta las 04:00 horas, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 10°C, con una ligera brisa proveniente del este, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h. La humedad irá aumentando ligeramente, alcanzando un 74% a las 08:00 horas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente entre las 05:00 y las 08:00 horas, cuando se prevé que las nubes cubran parcialmente el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 12:00 horas, con un valor de 16°C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad, que se espera que baje a un 63% en ese momento.

A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 55% en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Las lluvias, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 15°C a las 17:00 horas.

El viento, que soplará principalmente del este y noreste, alcanzará velocidades de hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente al caer la tarde, cuando la temperatura baje a 11°C hacia las 19:00 horas.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, y la temperatura se estabilizará en torno a los 10°C. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 76% hacia las 22:00 horas. La jornada concluirá con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la tranquilidad de la noche en Cabra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.