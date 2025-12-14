El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

Hoy, 14 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 6 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 82%, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es mínima, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte el tiempo general del día.

El viento soplará con mayor intensidad en las horas centrales del día, alcanzando rachas de hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo de la tarde, el viento se orientará hacia el este, manteniendo una velocidad constante que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. La salida del sol se producirá a las 08:28, mientras que el ocaso será a las 18:07, brindando un día con una duración de luz solar considerable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo que se tornará poco nuboso, ideal para disfrutar de una velada al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.