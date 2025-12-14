El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% y disminuyendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 19 grados centígrados. El cielo continuará mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Bormujos disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto a la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 20:00 horas. La visibilidad seguirá siendo buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:07. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

Es importante mencionar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 10% entre las 19:00 y las 01:00. Sin embargo, estas cifras son bastante bajas y no deberían generar preocupación.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.