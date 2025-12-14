El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La humedad relativa se sitúa en torno al 66% en la mañana, aumentando ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Bailén disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche. Se recomienda tener en cuenta la dirección del viento al planificar actividades al aire libre, ya que podría influir en la percepción del frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, pasando de un estado mayormente despejado a poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, llegando a un 85% en las últimas horas, lo que podría generar una sensación de frescura más intensa.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará una brisa agradable. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado durante gran parte del día son factores que invitan a salir y disfrutar del entorno. Sin embargo, es aconsejable estar preparado para el descenso de temperaturas al caer la noche, así como para el aumento de la humedad que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

