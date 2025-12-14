El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cambiar. A partir de las 6:00 a.m., se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso hacia las 6:00 p.m. y cubierto durante la tarde. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que traerá consigo un cambio en las condiciones meteorológicas. A pesar de la nubosidad, no se anticipan precipitaciones significativas, aunque hay probabilidades de lloviznas ligeras en algunos momentos del día, especialmente entre las 12:00 p.m. y las 3:00 p.m., con un índice de probabilidad de precipitación del 5%.

El viento será un factor notable hoy, soplando desde el este con velocidades que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. Se recomienda a los ciudadanos tener precaución, sobre todo si se encuentran en espacios al aire libre, ya que el viento puede ser un poco incómodo y podría afectar la sensación térmica.

La temperatura máxima del día alcanzará los 14 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al anochecer, alrededor de las 5:55 p.m., la temperatura baje a unos 9 grados.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en la noche, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Por lo tanto, es aconsejable que los conductores mantengan precaución y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la llegada de vientos fuertes. Aunque no se prevén lluvias significativas, la bruma y el viento podrían influir en las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.