El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El 14 de diciembre de 2025, Baena se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a las 10°C, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11°C hacia las 09:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% y aumentando hasta un 76% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que lleguen a los 17°C. Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la humedad, hará que la tarde sea más cálida y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 10 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10°C hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y estable.

En resumen, el 14 de diciembre en Baena se presentará como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.