El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Arahal se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de algunas nubes a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas.
A partir del mediodía, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y poco nuboso, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día seco y soleado.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 28 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán entre las 11:00 y las 15:00, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.
En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se caracteriza por un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.
