El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá mostrando condiciones de poco nuboso, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 12 grados hasta el mediodía. La humedad relativa se situará en torno al 69%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia condiciones más nubladas a partir de las 15:00 horas. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa también experimentará variaciones, llegando a un 49% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor notable, soplando desde el este con velocidades que oscilarán entre los 20 y 29 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 42 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias en Andújar. Esto permitirá que los habitantes y visitantes disfruten de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Al caer la noche, el cielo se volverá a despejar, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 87% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura. En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, con un ligero aumento de nubosidad por la tarde, pero sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.