El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Almonte se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 68% y el 70%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 20 km/h por la tarde. Esto permitirá que el ambiente se sienta más cómodo, aunque es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más intensas en zonas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul.

Durante la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.