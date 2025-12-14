El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados al inicio del día. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se espera que no haya lluvias a lo largo del día, lo que contribuirá a un ambiente propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, donde se alcanzarán rachas de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcance su máximo de 19 grados .

A medida que el día avance, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin llegar a cubrir completamente el sol. A partir de la tarde, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 18:11. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. La combinación de estos factores sugiere un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.