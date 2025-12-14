El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, La Algaba se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. A primera hora, la temperatura se situará en torno a los 14 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará los 16 km/h. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en 12 grados a media mañana.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del sol. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que permitirá a los habitantes de La Algaba disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que se traduce en un día ideal para paseos y encuentros familiares.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la baja humedad, creará un ambiente muy agradable. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 17 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:07.

El viento, que soplará desde el noreste, variará en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 22 km/h, que disminuirán a medida que avance la tarde, estabilizándose en torno a los 12 km/h. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes podrán aprovechar al máximo las horas de sol, disfrutando de un ambiente propicio para actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.