El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas centrales del día. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que sean sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 30% de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque la cantidad esperada es mínima, lo que significa que no se anticipan acumulaciones significativas. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto sin precipitaciones relevantes.

El viento soplará desde el este y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar algunas brumas en las primeras horas.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 13 grados, y una probabilidad de lluvias ligeras en la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de llevar paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.