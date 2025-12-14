El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:29. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 19 grados a las 14:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo hasta un 50% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 11:00. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, y un 10% entre las 19:00 y la 01:00. A pesar de esto, las condiciones generales del tiempo no indican un riesgo significativo de tormentas severas.

El cielo comenzará a nublarse ligeramente hacia la tarde, con un aumento en la nubosidad, pero sin llegar a ser completamente cubierto. Esto podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 18:07. La combinación de nubes y la luz del sol poniente podría crear un ambiente pintoresco en el horizonte.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada fresca y mayormente soleada, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.