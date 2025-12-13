El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 13 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 12 y 14 grados durante la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de El Viso del Alcor realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un 20% entre las 7 y las 13 horas.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más activas del día. Predominará la dirección noreste, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 19 y 25 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. La tarde se presentará más despejada, con intervalos de sol que permitirán disfrutar de un ambiente más agradable. Sin embargo, el cielo seguirá mostrando nubes dispersas, lo que podría dar lugar a un atardecer pintoresco.

En resumen, El Viso del Alcor experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.