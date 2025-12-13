El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 12 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con una densa capa de nubes que persistirá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones significativas, ya que los registros muestran un 0% de probabilidad de lluvia durante las horas de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, comenzando en torno a los 15 grados centígrados durante la mañana y descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la presencia del viento. La humedad relativa se situará en niveles altos, alcanzando hasta un 82% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura.

El viento, que soplará desde el este, alcanzará velocidades de entre 13 y 16 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar hasta los 24 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes de El Viso del Alcor que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 25%, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar. La visibilidad será buena, pero el cielo cubierto podría limitar la luminosidad del día, haciendo que la luz solar sea escasa.

El orto se producirá a las 08:27, marcando el inicio de un día que, aunque gris y fresco, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el viento y la humedad. A medida que el día avance, el ocaso se espera para las 18:05, cerrando un día que, aunque no será soleado, tendrá su propio encanto invernal.

En resumen, El Viso del Alcor vivirá un día cubierto y fresco, con temperaturas que invitan a abrigarse y un viento que añadirá un toque de frescura al ambiente. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de la jornada sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.