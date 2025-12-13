El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Utrera se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de experimentar algunas lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea mínima, con una precipitación acumulada de apenas 0.1 mm.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados durante la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 21 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 56% al 85% a lo largo del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 15% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 35% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y permitirá que los residentes disfruten de un final de jornada más tranquilo.

La visibilidad se mantendrá adecuada a lo largo del día, aunque la nubosidad podría limitar un poco la claridad del cielo. Los amantes de la fotografía y los paseos al aire libre deben considerar la posibilidad de capturar imágenes del paisaje otoñal, que se verá realzado por la luz tenue que se filtrará a través de las nubes.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.