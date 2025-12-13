El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , siendo la más alta esperada en las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 88% en las horas más avanzadas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una acumulación de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, es suficiente para que el suelo esté húmedo y se pueda notar en el ambiente. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 55%, lo que sugiere que hay una posibilidad considerable de que se produzcan algunas gotas a lo largo del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h, y en momentos puntuales podría llegar a rachas de hasta 15 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A medida que avance el día, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en una dirección constante.

El orto se producirá a las 08:27, lo que permitirá que la luz del día empiece a iluminar Utrera, mientras que el ocaso se espera para las 18:06, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad.

Es importante que los habitantes de Utrera estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvia ligera sugiere que es un buen día para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo un paraguas. Mantenerse informado sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas será clave para disfrutar de este día de diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.