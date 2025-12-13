El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas estables en torno a los 9 grados, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con nubes altas que dominarán el paisaje. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 78% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los habitantes de Úbeda realicen sus actividades diarias sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde, llegando a los 10 grados hacia el final del día.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas. Esto puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas. Por lo tanto, es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá nublado, y las temperaturas se desplazarán hacia los 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para algunos. La puesta de sol se producirá a las 17:54, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, hoy en Úbeda se experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.