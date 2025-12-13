El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, la ciudad de Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más cubierto, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde y la noche. Esta situación atmosférica podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que oscilen entre los 10 y 11 grados . Las temperaturas más altas se registrarán durante las horas centrales del día, mientras que por la tarde y al caer la noche, se espera un ligero descenso. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que rondarán entre el 67% y el 73%. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que se aconseja a los habitantes de Úbeda que se preparen para un día fresco y húmedo.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se esperan chubascos ni lluvias que puedan alterar las actividades diarias. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El viento también jugará un papel en la sensación térmica del día. Se espera que sople desde el sureste con velocidades que alcanzarán los 10 a 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento podría aportar un leve alivio a la sensación de frío, aunque no será suficiente para contrarrestar la humedad en el ambiente.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy el sol saldrá a las 08:19, mientras que se ocultará a las 17:54. Es un buen momento para disfrutar de la luz del día, aunque sea breve, y aprovechar las horas de sol antes de que la noche cubra la ciudad. En resumen, Úbeda experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.