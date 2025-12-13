El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con una ligera lluvia, aunque se espera que esta disminuya a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 25% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que algunos residentes podrían experimentar chubascos ligeros.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A partir de la tarde, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 2 de la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. La dirección del viento y su intensidad podrían contribuir a un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que las condiciones climáticas se estabilizarán. Sin embargo, es recomendable que los residentes se mantengan atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán moderadas, y aunque el viento del noreste puede hacer que la sensación térmica sea más fría, se espera que el tiempo mejore hacia la tarde. Los habitantes de Tomares deben prepararse para un día de abrigo y precaución, especialmente si planean salir durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.