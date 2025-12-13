El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Tomares se verá envuelto en un ambiente mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, y se espera que esta situación se mantenga a lo largo de la jornada, con un cielo completamente cubierto en los periodos de la tarde y la noche.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan estables, rondando los 13 grados desde las 20:00 hasta las 23:00 horas. Esta temperatura, aunque fresca, será bastante tolerable para las actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas ante la humedad elevada que se registrará. La humedad relativa alcanzará niveles significativos, con un 89% a las 20:00 horas, aumentando hasta un 96% a las 22:00 horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En lo que respecta a las precipitaciones, se anticipa un día seco, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las horas del día. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 85% en el periodo de las 19:01 horas, lo que sugiere que, aunque no se esperan lluvias, el ambiente podría estar propenso a cambios repentinos. Por otro lado, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 65%, lo que añade un matiz de incertidumbre a la predicción, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este con una velocidad de 8 km/h a las 20:00 horas, aumentando a 10 km/h desde el noreste en las horas siguientes. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Tomares experimentará un día cubierto y fresco, con temperaturas estables y una alta humedad que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Aunque no se prevén lluvias, la posibilidad de tormentas y cambios en el tiempo no debe ser ignorada. Se aconseja a los habitantes que se mantengan informados y preparados para cualquier eventualidad a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.