El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la madrugada, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para los residentes.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 35 km/h, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente, aunque también se prevén rachas más intensas en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 25% de posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana, que se mantendrá hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y permitirá disfrutar de un final de jornada más despejado. Las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente hacia la tarde, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un atardecer claro, con el ocaso previsto para las 18:07.

Es importante que los ciudadanos se preparen para un inicio de día algo gris, pero con la esperanza de que las condiciones mejoren a medida que avanza la jornada. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en las primeras horas, cuando la posibilidad de lluvia es más alta. A medida que el día avance, se recomienda aprovechar el tiempo más favorable y disfrutar de las temperaturas agradables y los cielos despejados que se prevén para la tarde.

