El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se prepara para un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán el paisaje a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, y se espera que esta situación se mantenga durante todo el día, con un estado del cielo clasificado como "Cubierto" en todos los periodos de la jornada.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , siendo el periodo más cálido el de las 20:00 horas, cuando se espera alcanzar los 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 13 grados, lo que sugiere que será un día ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 89% a las 20:00 horas y subiendo hasta un 96% en las horas posteriores. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda tener en cuenta este factor al momento de vestirse.

En cuanto a las precipitaciones, aunque la probabilidad de lluvia es alta, con un 85% de probabilidad, se prevé que no se registren acumulaciones significativas de agua, ya que se espera que la precipitación sea de 0 mm a lo largo del día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es del 65%, lo que sugiere que podrían presentarse chubascos aislados, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el este a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 10 km/h desde el noreste en los periodos posteriores. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional en el ambiente.

Con el orto solar a las 08:28 y el ocaso a las 18:06, los habitantes de San Juan de Aznalfarache tendrán un día relativamente corto de luz solar. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, especialmente con la posibilidad de tormentas. Mantenerse informado y preparado será clave para disfrutar de este día invernal en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.