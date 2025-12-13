El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

La jornada del 13 de diciembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en el periodo inicial, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá constante, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "muy nuboso", lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales. Este rango térmico, combinado con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 84% al inicio del día y descendiendo gradualmente hasta el 52% por la tarde, contribuirá a una sensación de frescura y, en algunos momentos, de incomodidad por la humedad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 10% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 20% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones húmedas, la tarde podría ofrecer un respiro, permitiendo que los residentes disfruten de un tiempo más seco.

La visibilidad no se verá significativamente afectada, aunque la nubosidad puede crear un ambiente gris durante la mañana. A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, pero con algunas oportunidades para que el sol asome en la tarde, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 18:06.

En resumen, el 13 de diciembre en La Rinconada será un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas, pero con una mejora en las condiciones hacia la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un día de abrigo, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.