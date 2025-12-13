El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

La predicción meteorológica para La Rinconada el 12 de diciembre de 2025 indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos, el cielo estará cubierto con una probabilidad de precipitación del 60%, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas, con una precipitación estimada de 0.1 mm en varios periodos del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango térmico puede resultar algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se sitúe entre el 85% y el 87%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 12 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La salida del sol está programada para las 08:28, y el ocaso se producirá a las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será limitada, lo que puede influir en la actividad diaria de los rinconeros. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, donde se puede disfrutar de un ambiente cálido y acogedor.

A pesar de las condiciones meteorológicas algo adversas, es importante recordar que la lluvia escasa puede ser beneficiosa para el entorno, ayudando a mantener la vegetación y los ecosistemas locales. Los agricultores y jardineros pueden ver esto como una oportunidad para el riego natural de sus cultivos.

En resumen, el día en La Rinconada se presenta con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día invernal, aprovechando las oportunidades que ofrece la temporada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.